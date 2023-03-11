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На Харківщині затримали чоловіка, який під час окупації Куп'янська організував мовлення російських телеканалів

11 березня, 2023 субота
11:32
війна з Росією Куп'янськ прапор звільнені території

Служба безпеки України затримала на звільнених територіях Харківщини чоловіка, який під час окупації Куп'янська організував трансляцію центральних російських телеканалів

Про це інформує СБУ.

Зловмисником виявився житель Куп'янська. Він добровільно перейшов на бік Росії після захоплення частини регіону й обійняв посаду "виконувача обов'язків провідного спеціаліста відділу управління зв'язку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації РФ.

На новій посаді зловмисник поширював серед місцевих жителів дезінформацію про повномасштабну війну в Україні, зокрема сюжети та передачі пропагандистів Кремля. Так за допомогою телекомунікаційного обладнання Куп'янської телевежі він організовував трансляції центральних російських телеканалів на частотах українського етерного цифрового телебачення. Увесь контент, який транслювався у такий спосіб, був спрямований на заперечення збройної агресії РФ та виправдовування воєнних злочинів окупантів.

Наразі ворожому поплічнику повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

  • 10 березня у деокупованому селі Брускинське на Херсонщині виявили тіло 63-річного місцевого жителя, якого під час окупації закатували російські військові.
Україна
Росія
СБУ
російська армія
колаборанти
Харківщина
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