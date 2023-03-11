На Харківщині затримали чоловіка, який під час окупації Куп'янська організував мовлення російських телеканалів

Про це інформує СБУ.

Зловмисником виявився житель Куп'янська. Він добровільно перейшов на бік Росії після захоплення частини регіону й обійняв посаду "виконувача обов'язків провідного спеціаліста відділу управління зв'язку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації РФ.

На новій посаді зловмисник поширював серед місцевих жителів дезінформацію про повномасштабну війну в Україні, зокрема сюжети та передачі пропагандистів Кремля. Так за допомогою телекомунікаційного обладнання Куп'янської телевежі він організовував трансляції центральних російських телеканалів на частотах українського етерного цифрового телебачення. Увесь контент, який транслювався у такий спосіб, був спрямований на заперечення збройної агресії РФ та виправдовування воєнних злочинів окупантів.

Наразі ворожому поплічнику повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.