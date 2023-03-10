На Херсонщині виявили тіло закатованого окупантами чоловіка
У деокупованому селі Брускинське на Херсонщині виявили тіло 63-річного місцевого жителя, якого під час окупації закатували російські військові
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Зазначається, що поховане тіло знайшли на кладовищі у Великоолександрівській громаді.
Попередньо встановлено, що наприкінці вересня 2022 року під час окупації населеного пункту чоловіка закатували росіяни.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни".
- Правоохоронці встановили 22 місця на деокупованих територіях Харківської області завдяки свідченням свідків і потерпілих, де загарбники влаштовували тортури.
- 12 січня у Нацполіції розповіли, що окупанти на Харківщині під час тортур виривали у людей нігті та спилювали напильником зуби. Найчастіше під час катувань застосовували побиття та електричний струм.
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