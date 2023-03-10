На Херсонщині виявили тіло закатованого окупантами чоловіка

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Зазначається, що поховане тіло знайшли на кладовищі у Великоолександрівській громаді.

Попередньо встановлено, що наприкінці вересня 2022 року під час окупації населеного пункту чоловіка закатували росіяни.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни".