Про це інформує Служба безпеки України.

"Затримано ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ. За "винагороду" він та його спільники обіцяли постраждалим сім’ям своє "сприяння" в отриманні одноразової грошової допомоги від держави", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що зловмисник переконував розв'язувати це питання нібито через власні зв’язки серед посадовців однієї з військових частин. Він навіть чинив психологічний тиск і погрожували "бюрократичною" тяганиною.

Організатор виманював 10 тисяч доларів з близьких родичів загиблого військовослужбовця Збройних Сил України. За це "гарантував" безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання половини суми від брата загиблого.

Нині фігуранту повідомили про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами.