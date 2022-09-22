Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що підтримка України з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ
Про це повідомляє CBS з посиланням на заяву Байдена під час інтерв'ю.
"Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія, але він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) намагається цього досягти колись. У нього не вийде", - сказав президент.
Байден зазначив, що підтримка України з боку США триватиме, поки в ній є потреба. Український народ платить надзвичайно високу ціну, і "ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога".
Він також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що "Росія не має такої компетенції й можливостей, як багато хто думав", і Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні, "навряд чи можна вважати перемогою" Києва.
- 22 вересня виконавчий директор інституту світової політики Євген Магда зауважив, що Росію потрібно розділити на десятки держав. "Про це має говорити весь цивілізований світ. Росію треба розділити на десятки держав. У російській конституції немає положення про право націй на самовизначення. Світова спільнота ігнорує цей факт, що у РФ немає можливості виходу зі складу федерації й можливості для самовизначення нації", - сказав Магда.
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