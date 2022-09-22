Про це повідомляє CBS з посиланням на заяву Байдена під час інтерв'ю.

"Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія, але він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) намагається цього досягти колись. У нього не вийде", - сказав президент.

Байден зазначив, що підтримка України з боку США триватиме, поки в ній є потреба. Український народ платить надзвичайно високу ціну, і "ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога".

Він також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що "Росія не має такої компетенції й можливостей, як багато хто думав", і Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні, "навряд чи можна вважати перемогою" Києва.

22 вересня виконавчий директор інституту світової політики Євген Магда зауважив, що Росію потрібно розділити на десятки держав. "Про це має говорити весь цивілізований світ. Росію треба розділити на десятки держав. У російській конституції немає положення про право націй на самовизначення. Світова спільнота ігнорує цей факт, що у РФ немає можливості виходу зі складу федерації й можливості для самовизначення нації", - сказав Магда.

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