Росію потрібно розділити на десятки держав, - політолог Магда
Виконавчий директор інституту світової політики Євген Магда зауважив, що Путін використовує інструментарій початку XX століття
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Часткова мобілізація в Росії - це інструментарій початку XX століття. Путін це використовує, щоб показати, що він контролює ситуацію. Але часткова мобілізація збігається з обміном наших полонених і росіяни починають думати, як не потрапити на війну. Росіян дратує, що мобілізацію оголосили в Росії, а українці з них збиткуються. Це потужний елемент деміфологізації Росії", - вважає Магда.
За його словами, процес демонтажу Росії є єдиним можливим виходом з цієї ситуації.
"Про це має говорити весь цивілізований світ. Росію треба розділити на десятки держав. У російській конституції немає положення про право націй на самовизначення. Світова спільнота ігнорує цей факт, що у РФ немає можливості виходу зі складу федерації й можливості для самовизначення нації", - додав Магда.
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