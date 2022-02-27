"Допоможіть Україні зупинити ядерне лихо!", - футболіст Коноплянка звернувся до лідерів іноземних країн
Український футболіст Євген Коноплянка закликав провідні країни світу закрити небо над Україною, щоб врятуватись від ядерної атаки Росії
Відповідний допис Коноплянка опублікував у Instagram.
"Шановні друзі з ЄС, США, Канади та всіх країн! Сьогодні в руках російських терористів брудна атомна бомба – вони захопили Чорнобильську станцію в Україні. Якщо вони її активують, ядерний апокаліпсис потужністю у 500 Хіросім чекає на весь світ! Допоможіть Україні зупинити ядерне лихо! Закрийте небо! Поширюйте відео – це дуже важливо для вашої безпеки. Все інше зробить українська армія", – написав Євген Коноплянка під роликом про Чорнобильську катастрофу.
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