"Допоможуть успішно боротися з дронами": Литва передасть Україні 36 зеніток
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що у рамках анонсованого пакета допомоги від Литви Україна отримає 36 зенітних гармат, роботу з якими вже опанували 15 інструкторів
Про це він розповів на брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомляє "Європейська правда".
Міністри зазначили, що на зустрічі вони обговорили подальшу допомогу, яку Литва могла б надати Україні відповідно до потреб – від зброї до навчання військових.
"Ми передаємо 36 зенітних установок, які допоможуть успішно боротися з дронами… Ми вже підготували 15 інструкторів і вони вже повернулися в Україну", - розповів Анушаускас.
Олексій Резніков зауважив, що підготовка інструкторів, а не операторів, є більш практичним підходом, оскільки ці люди після повернення зможуть передавати знання більшій кількості військових безпосередньо в Україні.
На брифінгу він не згадав назву систем, але вочевидь йдеться про шведські зенітні гармати L-70, які Вільнюс анонсував в останньому пакеті допомоги, не називаючи точну кількість.
- 19 січня стало відомо, що Україна отримає від Литви зенітні установки L-70 та два вертольоти Mi-8.
- 7 лютого з Литви повернулись 15 інструкторів, які опанували роботу з зенітними установками L-70
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