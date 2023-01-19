Україна отримає від Литви зенітні установки L-70 та два вертольоти Mi-8
Литва виділила новий пакет військової допомоги Україні, куди зокрема увійшли два потужні багатоцільові вертольоти Мі-8
Про це повідомив 19 січня литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.
"Сьогодні у мене хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох вертольотів Мі-8", - написав він.
За словами Анушаускаса, загальна сума пакету допомоги для України становитиме близько 125 млн євро.
- 19 січня уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.
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