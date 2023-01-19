Про це повідомив 19 січня литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

"Сьогодні у мене хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох вертольотів Мі-8", - написав він.

За словами Анушаускаса, загальна сума пакету допомоги для України становитиме близько 125 млн євро.

19 січня уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.

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