Дорофєєва випустила пісню про наслідки російської збройної агресії в Україні
Співачка Надя Дорофєєва презентувала пісню "У твоїй душі" та зворушила кліпом, у якому показала зруйновані російськими окупантами будинки українців
Премʼєра відбулась на YouTube-каналі Наді Дорофєєвої.
У новому відео співачки показані наслідки ракетних та артилерійських обстрілів, яких Росія завдала по Україні.
"Втратити дім – це одне з найтяжчих випробувань в житті. За 7 місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тисяч помешкань. Понад 230 тисяч українських сімей лишилися без житла, 90 тисяч українських дітей втратили свій дім – і це лише в містах і селах, що неокуповані ворогом. Я мрію, щоб кожен мав змогу повернутися у свій дім", - зазначила Дорофєєва.
Артистка закликала допомагати волонтерському руху "Добробат", який відновлює знищені російськими окупантами домівки українців.
- Українська реперка Alyona alyona випустила сингл, присвячений тимчасово окупованому росіянами українському місту-герою Маріуполю
- Нещодавно Alyona Alyona та paashee випустили пісню "Їду в Крим"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.8
-
EUR
Купівля 38.46Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе