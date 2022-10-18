Дорофєєва випустила пісню про наслідки російської збройної агресії в Україні

Премʼєра відбулась на YouTube-каналі Наді Дорофєєвої.

У новому відео співачки показані наслідки ракетних та артилерійських обстрілів, яких Росія завдала по Україні.

"Втратити дім – це одне з найтяжчих випробувань в житті. За 7 місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тисяч помешкань. Понад 230 тисяч українських сімей лишилися без житла, 90 тисяч українських дітей втратили свій дім – і це лише в містах і селах, що неокуповані ворогом. Я мрію, щоб кожен мав змогу повернутися у свій дім", - зазначила Дорофєєва.

Артистка закликала допомагати волонтерському руху "Добробат", який відновлює знищені російськими окупантами домівки українців.

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