"Дорогі "брати" – з Днем ганьби та приниження!" Українська військова розвідка привітала росіян

​Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у телеграм.​​

"Дорогі “брати”! Ви завжди приділяли значну увагу знаменним датам, символам та словам. Ви дуже любите 9 травня та 12 червня, слова “мир”, “справедливість” та “братерство”. Ви довго намагалися ховати від світу ваше справжнє колективне обличчя, говорячи про добросусідство та гуманізм", - йдеться у повідомленні.



З 20 лютого 2014 року, для більшості країн світу Росія стала асоціюватися зі словами “вкрасти” та “війна”.



"24 лютого 2022 року ви пішли далі. До “слава россии” та “национальная гордость”, додалося “орки”, “насильник”, “стиралка”, “унитаз”, “санкции” та “изоляция”. Тепер світ сприймає вас з вашим “величием” як звичайних “юродивых” та справжніх “nazi” – нацистів, людей другого сорту, які своїм “можем повторить” та “радиоактивный пепел” викликають лише жалісливу посмішку", - веде далі ГУР.



“расіяни”! До чергового “величественного дня” 12 червня ви підійшли вже з новими здобутками. На довгі роки вашою національною ідеєю стане “позор” та “обнищание”, а ще “смерть”, “разруха” та “трупы”, - йдеться у "привітанні" української розвідки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb