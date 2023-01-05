Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У п'ятницю очікується і дощ, і мокрий сніг, і сніг, і налипання мокрого снігу, посилення північного вітру до штормових значень.

Мокрий сніг чи сніг найбільш ймовірні на заході, півночі та північному сході України, де температура повітря буде значно вже нижчою.

Це господарюватимуть атмосферні фронти північного походження.

На другу половину дня 6 січня, на Святвечір, основна маса опадів припаде на східні області, центральну частину та південний схід.

Захід, північ та центр звільняться від опадів. Періодична швидкість північного вітру досягатиме 15-22 метрів за секунду.

Холодне повітря завжди важче теплого, тому й прориватиметься із сильними поривами - це нормально, хоча й не комфортно.

Температура повітря завтра розділиться.

Південь та південний схід, Закарпаття та Чернівецька область ще побудуть порівняно теплими, +3+8 градусів, у більшості областей України від 3 морозу до 3 тепла. Найхолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині, вдень в межах 3-6 градусів морозу.

Там, де мокрий сніг, відновиться ожеледиця та ускладниться ситуація на дорогах та тротуарах.

Погода у Києві

У столиці 6 січня погода почне також вже відчутно змінюватися - дощ, мокрий сніг, з'явиться ожеледиця на дорогах. Сильний вітер завіватиме переважно найближчої ночі та завтра вранці. Вдень та на Святвечір вітер вгомониться.

Температура повітря в столиці найближчої ночі опуститься до нуля, а вдень поповзе далі вниз, очікується -1-3 градусів. А вже на Святвечір може опуститися до -5-7 градусів.

Зауважте, будь ласка, що сильний вітер відчутно знижуватиме температуру повітря: якщо, наприклад, буде -3, -4 градуси, то за носа й щоки щипатимуть всі -6-9 градусів.

Погода цими вихідними

7 січня, на Різдво, морози посиляться, у нічні години впродовж 7-9 січня ймовірні -10-17 градусів, проте переважно на сході, північному сході, у центрі та на півночі України.

Південний захід та західні області України найменше відчують це холодне атмосферне вторгнення.

Надалі, після 10 січня, морози послабнуть, проте все ж на північному сході, сході та півночі України помірні морози ще затримаються - буде нормальна зимова термічна палітра. За опадами стежимо разом щодня.

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