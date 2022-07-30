Дощі, град і спека: синоптик Наталка Діденко назвала погоду на 31 липня
Україну 31 липня накриють дощі, грози, град і спека до +33 °C
Про це поідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
На Заході країни слід очікувати на дощі, грози, подекуди град і шкали. У Карпатах опади можуть піднімати рівень води в річках. У більшості областей України переважатиме суха погода.
Упродовж 31 липня температура повітря коливатиметься в межах +27...+31 °C. У південних і більшості центральних областей (окрім Вінничини) вона становитиме +29...+33 °C. На Заході України похолоднішає до +19...+23 °C.
У Києві 31 липня буде суха, сонячна та спекотна погода. Температура повітря сягне до +30 °C.
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