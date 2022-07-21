Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

На Заході України й Одещині температура повітря коливатиметься в межах +26...+32°C, а на Закарпатті сягне +35°C. На північному сході впродовж 22 липня буде +19...+23°C. У більшості областей температура повітря коливатиметься в межах +24...+29°C.

Дощі з грозами йтимуть у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях, подекуди на Донеччині. У решті країни синоптик опадів не прогнозує.

У Києві 22 липня слід чекати на +26...+28°C. Переважатиме завтра суха сонячна погода.

Упродовж 23 - 24 липня в Україні буде спекотно. Температура повітря буде дещо нижчою на північному сході, а 24 липня - у західних областях. Періодичні дощі йтимуть на Сході, Заході й у прилеглих областях.

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