Дощі, грози та спека, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 17 липня
В Україні 17 липня слід чекати дощу, грози, вітру, хмарної та спекотної погоди
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
У Києві буде більш хмарна погода, дощитиме, можливі грози й похолодання. Удень температура повітря становитиме близько +19...+20°C. Також синоптик прогнозує західний вітер, який може суттєво посилитися.
У північних, центральних областях ітимуть дощі, подекуди з грозами. На Волині й Рівненщині також імовірні опади. У південній частині України та на Сході слід чекати на переважно суху погоду.
На Півдні та на південному сході погода сягне +26...+31°C. У північних областях - +18...+22°C. На решті території України Наталка Діденко прогнозує вдень +20...+26°C.
На Заході та Півночі 17-го липня західний вітер іноді посилюватиметься до 15 - 20 м/с.
Похолодання в північних областях буде короткочасним. Наступного тижня прогнозують теплу погоду. У південній частині України, на Сході, Закарпатті, у більшості центральних областей слід очікувати спеки
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