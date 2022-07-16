Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

У Києві буде більш хмарна погода, дощитиме, можливі грози й похолодання. Удень температура повітря становитиме близько +19...+20°C. Також синоптик прогнозує західний вітер, який може суттєво посилитися.

У північних, центральних областях ітимуть дощі, подекуди з грозами. На Волині й Рівненщині також імовірні опади. У південній частині України та на Сході слід чекати на переважно суху погоду.

На Півдні та на південному сході погода сягне +26...+31°C. У північних областях - +18...+22°C. На решті території України Наталка Діденко прогнозує вдень +20...+26°C.

На Заході та Півночі 17-го липня західний вітер іноді посилюватиметься до 15 - 20 м/с.

Похолодання в північних областях буде короткочасним. Наступного тижня прогнозують теплу погоду. У південній частині України, на Сході, Закарпатті, у більшості центральних областей слід очікувати спеки

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