Дощі, грози й помірний вітер, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 26 червня
В Україні 26 червня будуть короткочасні дощі з грозами, помірний вітер, а з наступного тижня настане спека
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
"26-го червня, у неділю, короткочасні дощі з грозами пройдуть у центральних областях України, в західній частині, окрім Волині та Рівненщини, на Донеччині. У південній частині України дощі більш ймовірні місцями у нічні години, вдень опади припиняться. У північних областях на Чернігівщині та Сумщині - переважно без опадів, у Житомирській та Київській областях - подекуди дощ, гроза", - зазначила вона.
Температура повітря становитиме +25...+30°C, а з понеділка може зрости до +28...+35°C.
Вітер слід очікувати східний, північно-східний, помірний. У східних областях і на південному сході його пориви можуть сягати 15-18 м/с.
У Києві 26 червня температура повітря підніматиметься до +29°C, а 27 - 29 червня сягатиме +30...+25°C. Упродовж 26 червня слід чекати сонячної погоди, але через південну вологість у кількох районах міста можливий короткочасний дощ із грозою.
"Додаткова інформація: найближчої ночі - невелика активізація магнітного поля Землі, прислухайтеся до себе", - зауважила Наталка Діденко.
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