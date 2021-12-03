В Україні 3 грудня очікуються дощі, сніг і потепління
У п'ятницю, 3 грудня, на заході, в центрі та на півночі України очікується мокрий сніг, а на півдні - потепління
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощ і мокрий сніг синоптики прогнозують у всіх західних, а також у Полтавській, Черкаській, Київській, Чернігівській і Сумській областях.
У Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях і в Криму очікується суха погода.
На заході України температура повітря становитиме -1...+3°C.
У центральних областях буде +4...+6°C.
На півночі синоптики обіцяють +3...+6°C.
У східній частині України температура сягне +10...+12°C.
На Півдні потеплішає до +10...+13°C.
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