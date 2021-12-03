В Україні 3 грудня очікуються дощі, сніг і потепління

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Дощ і мокрий сніг синоптики прогнозують у всіх західних, а також у Полтавській, Черкаській, Київській, Чернігівській і Сумській областях.



У Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях і в Криму очікується суха погода.



На заході України температура повітря становитиме -1...+3°C.



У центральних областях буде +4...+6°C.



На півночі синоптики обіцяють +3...+6°C.



У східній частині України температура сягне +10...+12°C.



На Півдні потеплішає до +10...+13°C.

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