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В Україні 3 грудня очікуються дощі, сніг і потепління

3 грудня, 2021 п'ятниця
08:35
Суспільство погода

У п'ятницю, 3 грудня, на заході, в центрі та на півночі України очікується мокрий сніг, а на півдні - потепління

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощ і мокрий сніг синоптики прогнозують у всіх західних, а також у Полтавській, Черкаській, Київській, Чернігівській і Сумській областях.

У Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях і в Криму очікується суха погода.

На заході України температура повітря становитиме -1...+3°C.

У центральних областях буде +4...+6°C.

На півночі синоптики обіцяють +3...+6°C.

У східній частині України температура сягне +10...+12°C.

На Півдні потеплішає до +10...+13°C.

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