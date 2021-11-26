Дощі з мокрим снігом, заморозки: якою буде погода 26 листопада

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.



На Півночі України прогнозують +3...+5°C.



На Заході країни вдень буде +5...+10°C. У Закарпатській, Львівській і Волинській області обіцяють дощі, а в Карпатах - з мокрим снігом.



У східних областях температура становитиме +3...+5°C.



На Півдні прогнозують +7 +11°C



У центральній частині буде +3...+7°C.



У Києві обіцяють суху погоду.Температура повітра становитиме +6...+8°C.

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