Дощі з мокрим снігом, заморозки: якою буде погода 26 листопада
26 листопада в Україні буде суха погода, на Заході пройдуть дощі зі снігом
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
На Півночі України прогнозують +3...+5°C.
На Заході країни вдень буде +5...+10°C. У Закарпатській, Львівській і Волинській області обіцяють дощі, а в Карпатах - з мокрим снігом.
У східних областях температура становитиме +3...+5°C.
На Півдні прогнозують +7 +11°C
У центральній частині буде +3...+7°C.
У Києві обіцяють суху погоду.Температура повітра становитиме +6...+8°C.
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