Дощі та послаблення спеки: Наталка Діденко про погоду в останній день літа
В Україні 31 серпня у деяких регіонах очікується дощ, а температура повітря трохи послабне – найтепліше буде у центральних областях
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
"Дощі, які сьогодні йдуть і йтимуть із заходу на схід, завтра затримаються, власне, на Сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях", - повідомила вона.
На решті території протягом дня вівторка дощі випхає антициклон, будуть сонячні прояснення - Північ, Центр, Південь.
"31 серпня літо всідатиметься у своєму синоптичному "інтерсіті" дещо хаотично", - наголосила пані Діденко.
На Заході +17°C…+22°C, на Півночі +19°C…+24°C, на Сході, Півдні, у більшості центральних областей +23°C…+28°C.
У Києві дощ буде сьогодні ввечері, найближчої ночі.
Вдень 31 серпня у столиці прояснить. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23°C.
Синоптик зазначила,що 1 вересня дощова погода передбачається на Заході, Півночі та місцями в центральній частині. На Сході та Півдні буде сухо.
Температура повітря першого дня української осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього.
А ось 2 вересня відчутно похолодає.
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