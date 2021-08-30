Дощі та послаблення спеки: Наталка Діденко про погоду в останній день літа

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"Дощі, які сьогодні йдуть і йтимуть із заходу на схід, завтра затримаються, власне, на Сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях", - повідомила вона.

На решті території протягом дня вівторка дощі випхає антициклон, будуть сонячні прояснення - Північ, Центр, Південь.

"31 серпня літо всідатиметься у своєму синоптичному "інтерсіті" дещо хаотично", - наголосила пані Діденко.





На Заході +17°C…+22°C, на Півночі +19°C…+24°C, на Сході, Півдні, у більшості центральних областей +23°C…+28°C.

У Києві дощ буде сьогодні ввечері, найближчої ночі.

Вдень 31 серпня у столиці прояснить. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23°C.

Синоптик зазначила,що 1 вересня дощова погода передбачається на Заході, Півночі та місцями в центральній частині. На Сході та Півдні буде сухо.

Температура повітря першого дня української осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього.

А ось 2 вересня відчутно похолодає.

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