Про це написала синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

Упродовж 3 жовтня дощі ймовірні в західних, північних, місцями - у центральних областях. На Сході України дощитиме тільки на Харківщині. У південній частині країни вдень слід чекати на прояснення, а ввечері йтиме невеликий дощ.

Вітер буде західний, північно-західний, 5-12 м/с, місцями - 15-20 м/с.

Найхолоднішу погоду синоптик прогнозує в північних і західних областях - +9...+13 °C, а найтеплішу на півдні - +17...+21 °C. На решті території країни температура повітря коливатиметься в межах +11...+17 °C.

У Києві 3 жовтня дощитиме, а температура повітря становитиме до 11. Також Наталка Діденко попередила про рвучкий північно-західний вітер.

Вона прогнозує суху та, можливо, сонячну й теплу погоду від 6 до 10 жовтня.

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