Дощі, тумани та тепла температура: прогноз на 26 жовтня від Наталки Діденко
Завтра, 26 жовтня, в Україні буде тепло, місцями прогнозуються сильні дощі та тумани
Про це в телеграмі повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
26 жовтня продовж дня очікується +12 - +18 градусів, на північному сході +9 - +12 градусів. Ніч - також тепла, +8 - +12, на півдні до +14 градусів.
Завтра інтенсивніші дощі пройдуть у східних областях України, на решті території також буде волога погода, проте з дощами невеликими та місцями.
У Києві середа обіцяє вогкість, невеликий дощ і максимальну температуру повітря до +14 градусів.
Найближчим часом серйозних холодів не передбачається, дощі - періодично, плаватимуть тумани, температура повітря коливатиметься в теперішніх межах, тобто, все ж тепло.
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