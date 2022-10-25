Дощі, тумани та тепла температура: прогноз на 26 жовтня від Наталки Діденко

Про це в телеграмі повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

26 жовтня продовж дня очікується +12 - +18 градусів, на північному сході +9 - +12 градусів. Ніч - також тепла, +8 - +12, на півдні до +14 градусів.

Завтра інтенсивніші дощі пройдуть у східних областях України, на решті території також буде волога погода, проте з дощами невеликими та місцями.

У Києві середа обіцяє вогкість, невеликий дощ і максимальну температуру повітря до +14 градусів.

Найближчим часом серйозних холодів не передбачається, дощі - періодично, плаватимуть тумани, температура повітря коливатиметься в теперішніх межах, тобто, все ж тепло.

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