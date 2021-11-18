Досі тримаю руку на серці під час гімну, - чемпіон світу з футболу, який відмовився від українського громадянства

Про це повідомляє "Трибуна".



Георгій Цитаішвілі розповів, чому вирішив виступати за збірну Грузії.



"Зміна громадянства? Причина – батьківщина. Я відчуваю, хто я, пишаюся своєю батьківщиною, знаю, що я насамперед грузин. Мій другий дім - Україна. Досі тримаю руку на серці, коли грає гімн України. Це не означає, що я зрадив якусь країну. Я нікого не зраджував. Я спочатку грузин. Прийняв громадянство України, щоб грати за "Динамо", - сказав Цитаішвілі.

У травні Федерація футболу Грузії оголосила про те, що півзахисник "Динамо" Георгій Цитаїшвілі отримав грузинське громадянство. З того часу він провів 5 матчів за національну команду Грузії.



Цитаішвілі грає за збірну Грузії через сімейні обставинами. Покійний дідусь півзахисника, який був грузином, мріяв, щоб гравець виступав за цю країну.

У 2019 році у складі молодіжної збірної України він став чемпіон світу U20.



Контракт Цитаішвілі належить "Динамо", але на правах оренди він грає у "Чорноморці".

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