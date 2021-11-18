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Досі тримаю руку на серці під час гімну, - чемпіон світу з футболу, який відмовився від українського громадянства

18 листопада, 2021 четвер
18:02
Спорт Георгій Цитаішвілі

Грузинський півзахисник Георгій Цитаішвілі розповів, що досі тримає руку на серці, коли лунає гімн України

Про це повідомляє "Трибуна".

Георгій Цитаішвілі розповів, чому вирішив виступати за збірну Грузії.

"Зміна громадянства? Причина – батьківщина. Я відчуваю, хто я, пишаюся своєю батьківщиною, знаю, що я насамперед грузин. Мій другий дім - Україна. Досі тримаю руку на серці, коли грає гімн України. Це не означає, що я зрадив якусь країну. Я нікого не зраджував. Я спочатку грузин. Прийняв громадянство України, щоб грати за "Динамо", - сказав Цитаішвілі.

У травні Федерація футболу Грузії оголосила про те, що півзахисник "Динамо" Георгій Цитаїшвілі отримав грузинське громадянство. З того часу він провів 5 матчів за національну команду Грузії.

Цитаішвілі грає за збірну Грузії через сімейні обставинами. Покійний дідусь півзахисника, який був грузином, мріяв, щоб гравець виступав за цю країну.

У 2019 році у складі молодіжної збірної України він став чемпіон світу U20.

Контракт Цитаішвілі належить "Динамо", але на правах оренди він грає у "Чорноморці".

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футбол
Динамо
Збірна України
Чорноморець
УПЛ
чемпіонат України
зміна громадянства
збірна Грузії
Георгій Цитаішвілі
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