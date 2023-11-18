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Досить дивна у нас була делегація: дипломат Чалий про візит Єрмака до США

18 листопада, 2023 субота
18:08
Війна з Росією Андрій Єрмак

Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що тільки представники уряду мають протокольну зустріч в аеропорту, тому в делегації й була половина співробітників Кабміну, а друга половина з Офісу президента

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Жодним чином цей візит не пов'язаний з зустріччю лідерів Китаю і США. Цей приїзд відбувався більше за запрошенням з боку Сполучених Штатів, при чому був досить таким швидким - приїхати для лобіювання фінансування України в Конгресі. Ви знаєте зараз ситуація непроста. З трьох сценаріїв, про які ми давно вже говорили, наша влада чомусь оцінювала найбільш оптимістичний варіант, а пішов і йде зараз насправді найгірший сценарій. Найгірший, коли в цих політичних іграх група республіканців, у яку включився голова Палати представників Майк Джонсон. Вони хочуть фактично відсунути питання надання допомоги Україні, а там невідомо, що з цим буде далі. Те, що буде зменшення, вже видно", - зауважив колишній надзвичайний і повноважний посол України у США.

Валерій Чалий додав, що чує від колег, які, оцінюючи цей візит, дивуються: як же так, поїхав Андрій Єрмак, і нічого не змінилось. Дипломат переконаний, що треба системно працювати, а не однією поїздкою щось сподіватися змінити.

"До речі, делегація така досить дивна у нас була, але добре, що в принципі хоч у такому форматі. Бо таких делегацій, де половина співробітників Кабінету Міністрів, а половина Офісу президента, я не пригадую. Але я знаю, чому це робиться. Тому що на відміну від України, де у нас Офіс президента відіграє зараз фактично роль уряду, а Кабмін - це придаток, просто виконавчий елемент рішень відповідних напрямів у Офісі президента. Ми цю систему знаємо і на цьому рівні голова Офісу президента, як хтось жартує, це віцепрезидент, але у нас такої посади немає. Або, як казав колись один політик в Україні, що не перший, але й не другий для української політики. А для американської політики є протокол і там - chief of staff, у якого навіть немає нормальної протокольної зустрічі в аеропорту, а представник уряду має, тому робиться така делегація і вставляється людина, яка керує делегацією. Ну, смішно виглядає, але американці вже з цим змирились, знають нашу специфіку", - пояснив пан Валерій.

Чалий резюмував, що поїздка цієї делегації більше була зав'язана на двох питаннях: лобіювання фінансової допомоги Україні, у цьому питанні є підтримка Білого дому, а друге - пояснення ситуації, що відбувається на фронті, яка ситуація для того, щоб пробрифінгувати радника з Нацбезпеки Джейка Саллівана, який може там далі це використати для формування позиції президента Байдена.

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Кабмін
Валерій Чалий
Джо Байден
республіканці
США
Андрій Єрмак
допомога Україні
допомога США Україні
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