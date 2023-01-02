Дослідники Школи медицини UM виявили зв'язок групи крові з ризиком інсульту

Про це інформує ScienceAlert з посиланням на дослідження Школи медицини Мерілендського університету (UMSOM).

"Групи крові описують багате різноманіття хімічних речовин, які відображаються на поверхні наших еритроцитів. Серед найбільш відомих є ті, які називаються A і B, які можуть бути присутніми разом як AB, окремо як A або B або взагалі відсутні як 0", - пише відомство.

Дослідження виявили чіткий зв’язок між геном підгрупи А1 та раннім початком інсульту.

Дослідники зібрали дані з 48 генетичних досліджень, які включали приблизно 17 тис. людей з інсультом і майже 600 тис. людей без інсульту. Усім учасникам було від 18 до 59 років.

Пошук у всьому геномі виявив два місця, тісно пов'язані з раннім ризиком інсульту. Один збігся з місцем, де знаходяться гени групи крові.

Другий аналіз конкретних типів генів групи крові виявив, що люди, чий геном кодує варіацію групи А, мали на 16 відсотків більший шанс отримати інсульт до 60 років порівняно з популяцією інших груп крові.

Для тих, хто має ген групи 01, ризик був нижчим на 12 відсотків.

"Ми досі не знаємо, чому група крові А створює вищий ризик. Але це, ймовірно, пов’язано з факторами згортання крові, такими як тромбоцити та клітини, що вистилають кровоносні судини, а також інші циркулюючі білки, які відіграють певну роль у розвитку тромбів", - сказав старший автор і судинний невролог Стівен Кітнер з Університету Меріленда.

Генетична послідовність груп крові А і В також пов'язана з дещо вищим ризиком утворення тромбів у венах, що називається венозним тромбозом.

Повідомляється, що додатковий ризик інсульту у людей з групою крові А невеликий, тому в цій групі немає потреби в підвищеній пильності чи скринінгу.

Довідково. У спільній роботі з Янським за наявністю або відсутністю аглютінації Ландштейнер розділив усі зразки крові на три групи: А, В і 0. Два роки потому учні Ландштейнера, Штурлі и Декастелло, відкрили четверту групу крови - АВ. Загальноприйнятим є літерно-цифрове позначення ГК: перша група - 0 (І), друга - А (ІІ), третя - В (ІІІ), четверта - АВ (ІV).

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