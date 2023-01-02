Дослідники Школи медицини UM виявили зв'язок групи крові з ризиком інсульту
Згідно з дослідженням UMSOM, люди з однією з груп крові групи А, зокрема друга та четверта, частіше страждають від інсульту у віці до 60 років порівняно з іншими людьми
Про це інформує ScienceAlert з посиланням на дослідження Школи медицини Мерілендського університету (UMSOM).
"Групи крові описують багате різноманіття хімічних речовин, які відображаються на поверхні наших еритроцитів. Серед найбільш відомих є ті, які називаються A і B, які можуть бути присутніми разом як AB, окремо як A або B або взагалі відсутні як 0", - пише відомство.
Дослідження виявили чіткий зв’язок між геном підгрупи А1 та раннім початком інсульту.
Дослідники зібрали дані з 48 генетичних досліджень, які включали приблизно 17 тис. людей з інсультом і майже 600 тис. людей без інсульту. Усім учасникам було від 18 до 59 років.
Пошук у всьому геномі виявив два місця, тісно пов'язані з раннім ризиком інсульту. Один збігся з місцем, де знаходяться гени групи крові.
Для тих, хто має ген групи 01, ризик був нижчим на 12 відсотків.
"Ми досі не знаємо, чому група крові А створює вищий ризик. Але це, ймовірно, пов’язано з факторами згортання крові, такими як тромбоцити та клітини, що вистилають кровоносні судини, а також інші циркулюючі білки, які відіграють певну роль у розвитку тромбів", - сказав старший автор і судинний невролог Стівен Кітнер з Університету Меріленда.
Генетична послідовність груп крові А і В також пов'язана з дещо вищим ризиком утворення тромбів у венах, що називається венозним тромбозом.
Повідомляється, що додатковий ризик інсульту у людей з групою крові А невеликий, тому в цій групі немає потреби в підвищеній пильності чи скринінгу.
Довідково. У спільній роботі з Янським за наявністю або відсутністю аглютінації Ландштейнер розділив усі зразки крові на три групи: А, В і 0. Два роки потому учні Ландштейнера, Штурлі и Декастелло, відкрили четверту групу крови - АВ. Загальноприйнятим є літерно-цифрове позначення ГК: перша група - 0 (І), друга - А (ІІ), третя - В (ІІІ), четверта - АВ (ІV).
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