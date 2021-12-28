Дослідження: хворі на штам "Омікрон" мають підвищений імунітет до "Дельти"

Про це пише The Guardian.



"Згідно з дослідженням, проведеним у Південній Африці, зараження штамом "Омікрон" гарантує, що ймовірність подальшого зараження варіантом "Дельта" нижча", - передає видання.



Дослідження Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я в ПАР довело, що інфіковані на штам "Омікрон", особливо ті, хто має щеплення, набули підвищеного імунітету до "Дельти".



В експерименті взяли участь 33 вакцинован й невакциновані людини, заражені на штам "Омікрон".



Науковці з'ясували, що зростання титрів, які нейтралізують антитіла "Омікрону", збільшиломя в 14 разів протягом 14 днів. Нейтралізація штаму "Дельта" зросла в 4,4 раза.

Нагадаємо, учені з ПАР, які відкрили штам "Омікрон", з'ясували, що COVID-інфіковані з уже пригніченим імунітетом можуть спричиняти появу нових мутацій коронавірусу.

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