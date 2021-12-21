Учені з ПАР: люди з послабленим імунітетом можуть бути джерелом мутацій коронавірусу
Науковці з ПАР, які відкрили штам "Омікрон", з'ясували, що COVID-інфіковані з уже пригніченим імунітетом можуть спричиняти появу нових мутацій коронавірусу
Про це пише ВВС.
Учені дослідили, що коронавірус протягом багатьох місяців може зберігатися у ВІЛ-інфікованих людей, які не вживали ліків.
"Зазвичай ваша імунна система виганяє вірус досить швидко, якщо вона повністю функціонує. У тих, у кого імунітет пригнічений, ми бачимо, що вірус зберігається. І він не просто сидить без діла, він реплікується. І в міру того, як він реплікується, він зазнає потенційних мутацій", - заявила професорка й очільниця Фонду Десмонда Туту з боротьби з ВІЛ у Кейптауні Лінда-Гейл Беккер.
У медзакладі ПАР зафіксували випадок, коли в жінки протягом восьми місяців був позитивний COVID-тест. У її організмі вірус зазнав понад 30 генетичних змін.
Професор і голова групи, яка підтвердила відкриття штаму "Омікрон", Туліо де Олівейра заявив, що 10-15 випадків виявили в інших країнах світу, зокрема - у Великій Британії.
"Це дуже рідкісна подія. Але це правдоподібне пояснення того, що люди з пригніченим імунітетом можуть в основному бути джерелом еволюції вірусу", - наголосив він.
- Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, ніж усі інші його варіанти.
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