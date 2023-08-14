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Дослідження: видалення загрудинної залози пов’язане з підвищеним ризиком смертельних захворювань

14 серпня, 2023 понедiлок
21:41
Наука Лікарня

У світлі нових досліджень, які показують, що видалення вилочкової залози пов’язане з підвищеним ризиком смерті, науковці наполягають, що збереження тимуса є пріоритетом

Про це інформує ScienceAlert.

Нещодавнє ретроспективне дослідження показує, що вилочкова залоза може бути не такою витратною, як раніше вважали експерти.

Американські дослідники виявили, що ті, кому видалили тимус, стикаються з підвищеним ризиком смерті з будь-якої причини, а також з розвитком раку.

Дослідження є суто спостережним, тобто воно не може показати, що видалення тимуса безпосередньо викликає рак або інші смертельні захворювання. Але дослідники стурбовані своїми висновками.

"Масштаб ризику був таким, яким ми ніколи не очікували", — сказала онколог Девід Скедден Енн Меннінг у Harvard Gazette.

Поки ми не дізнаємося більше, стверджують вони, збереження тимуса має бути клінічним пріоритетом, де це можливо.

Відомо, що в дитячому віці тимус відіграє вирішальну роль у розвитку імунної системи. Коли залозу видаляють у молодому віці, у пацієнтів спостерігається тривале зниження Т-клітин, які є типом білих кров’яних тілець, які борються з мікробами та хворобами. Діти без тимуса також зазвичай мають ослаблену імунну відповідь на вакцини.

Використовуючи дані пацієнтів у державній системі охорони здоров’я, дослідники з Бостона порівняли результати пацієнтів, які перенесли кардіоторакальні операції: понад 6000 осіб (контрольна група), яким не видаляли тимус, і 1146 осіб, яким видаляли тимус. Ті, хто пройшов тимектомію, мали майже вдвічі більше шансів померти протягом 5 років, ніж контрольна група, навіть якщо врахувати стать, вік, расу, а також ті, хто страждав від раку тимуса, міастенії або післяопераційних інфекцій, йдеться в дослідженні.

Пацієнти, яким видалили вилочкову залозу, також мали вдвічі більше шансів захворіти на рак протягом 5 років після операції. Крім того, цей рак зазвичай був більш агресивним і часто рецидивував після лікування порівняно з контрольною групою.

Чому існують ці асоціації, невідомо, але дослідники підозрюють, що відсутність тимуса якимось чином порушує здорову функцію імунної системи дорослої людини. Підгрупа пацієнтів у дослідженні, які пройшли тимектомію, показала меншу різноманітність Т-клітинних рецепторів у крові, що, ймовірно, може сприяти розвитку раку або аутоімунних захворювань після операції.

"Разом ці результати підтверджують роль тимуса у сприянні виробленню нових Т-клітин у зрілому віці та підтримці здоров’я дорослих", - підсумовують автори. Їхні результати, за їх словами, переконливо демонструють, що тимус відіграє функціонально важливу роль у нашому здоров’ї.

  • Дослідники з Кардіффського університету у Британії виявили особливі Т-клітини, які можуть розпізнавати й атакувати пухлини, а також знищувати різні види раку на пізній стадії.  
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