"Доступна іпотека 7%": банки видали кредитів майже на 500 млн грн

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, станом на 12 липня банки підписали 554 договори у рамках державної програми "Доступна іпотека 7%" на загальну суму 470,6 млн грн. Зазначається, що 21% угод було укладено на первинному ринку нерухомості, а 79% - на вторинному.



У пресслужбі також додали, що банки розглядають 881 заявку на участь у програмі на загальну суму 759,9 млн грн, з яких 19,% становить первинний ринок, а 80,4% - вторинний.



Зазначається, що у програмі разом із Києвом задіяно 23 регіони. Найактивнішими були Київ - 34,8% угод, Київська область - 29,1% угод, Харківська область - 6,3% угод, Львівська область - 5,6% угод та Рівненська область - 4% угод.



У відомстві додали, що банки, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, а також розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb