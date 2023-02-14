Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Якась медицина там є, але реально всі великі медичні заклади працюють як військові шпиталі. Фактично не працює "швидка" для цивільних. Доступу до медичних послуг практично немає, бо там медиків немає", - сказав Власенко.

За словами очільника РВА, більшість медперсоналу виїхало, залишилось десь десяток-півтора медпрацівників.

"Все інше - російські військові медики або медпрацівники з РФ. В тих умовах, що зараз, надати якусь якісну допомогу практично неможливо. Щодо медикаментів та аптек - така ж ситуація. Всі ліки - російські, якість невідома, вартість висока, асортимент дуже обмежений", - підсумував він.