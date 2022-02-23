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Головна Суспільство "Дотримуйтеся кібергігієни": Стефанчук заявив про спробу хакерів із Москви зламати акаунти його сім'ї та заблокувати банківські картки

"Дотримуйтеся кібергігієни": Стефанчук заявив про спробу хакерів із Москви зламати акаунти його сім'ї та заблокувати банківські картки

23 лютого, 2022 середа
16:26
Суспільство Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підозрює хакерів із Москви у спробі злому акаунтів членів його сім'ї

Про це він написав у Facebook.

"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - повідомив Стефанчук.

Він попередив своїх підписників дотримуватися кібергігієни й не довіряти випадковим повідомленням.

"Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", - додав спікер.
 

  • Нагадаємо, що Євросоюз залучив очолювані Литвою кібернетичні сили швидкого реагування (КСШР) для підтримки України.
  • Крім того, ЄС залучив кіберсили швидкого реагування для підтримки України.

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