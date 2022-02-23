"Дотримуйтеся кібергігієни": Стефанчук заявив про спробу хакерів із Москви зламати акаунти його сім'ї та заблокувати банківські картки
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підозрює хакерів із Москви у спробі злому акаунтів членів його сім'ї
Про це він написав у Facebook.
"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - повідомив Стефанчук.
Він попередив своїх підписників дотримуватися кібергігієни й не довіряти випадковим повідомленням.
"Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", - додав спікер.
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