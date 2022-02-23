"Дотримуйтеся кібергігієни": Стефанчук заявив про спробу хакерів із Москви зламати акаунти його сім'ї та заблокувати банківські картки

Про це він написав у Facebook.



"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - повідомив Стефанчук.



Він попередив своїх підписників дотримуватися кібергігієни й не довіряти випадковим повідомленням.



"Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", - додав спікер.



Нагадаємо, що Євросоюз залучив очолювані Литвою кібернетичні сили швидкого реагування (КСШР) для підтримки України.

Крім того, ЄС залучив кіберсили швидкого реагування для підтримки України.