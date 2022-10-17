Доцента столичного вишу оштрафували за викладання недержавною мовою

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови.

"Відповідна постанова набрала законної сили 16 жовтня 2022 року. Як зазначено в постанові, викладач застосовував недержавну мову під час освітнього процесу для студентів ІІІ курсу, чим порушив частину першу статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". На підставі поданих документів і матеріалів викладача столичного ЗВО визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративне правопорушення. До нього застосоване адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн", - йдеться у повідомленні.

Також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відзначив, що сфера освіти, яка мала би бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства, на жаль, "серед тих, де ми щороку фіксуємо чималу кількість порушень".

"2021-го ми отримали 157 звернень громадян щодо порушень мовного законодавства окремими педагогічними, науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, вищої освіти, а протягом 2022 року - близько 70", - зазначив Тарас Кремінь.

Зазначимо, що відповідно до частини першої статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь наголосив, що ухвалений Верховною Радою України у першому читанні законопроєкт "Про медіа" необхідно суттєво допрацювати для збереження сфери функціонування української мови

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