Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у фейсбуці.

За словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, ухвалений Верховною Радою України у першому читанні законопроєкт про медіа має бути суттєво доопрацьований, щоб не допустити звуження сфери використання української мови.

"Будь-який законопроєкт повинен насамперед враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів", - пише Кремінь. За словами Тараса Кременя, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини народних депутатів України та представників медіасередовища, тому документ потрібно суттєво вдосконалити.

"Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат українській державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані", - наголосив Кремінь.

23 серпня комітет Верховної Ради проголосував за те, щоб рекомендувати парламенту розглянути закон про медіа. Проти проголосували лише Микола Княжицький, Володимир В’ятрович і Софія Федина з Європейської Солідарності.

25 серпня народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що влада зосереджується на концентрації всіх медіа в одних руках заради власної пропаганди.

Микола Княжицький, народний депутат України, зазначив, що більшість від Слуги народу винесли на голосування законопроєкт про медіа з певними додатками, які жодним чином не стосуються європейської інтеграції, а скоріше русифікації, обмеження свободи слова та багатьох дуже негативних речей.

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