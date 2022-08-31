Законопроєкт "Про медіа" потрібно суттєво допрацювати, щоб не допустити звуження сфери використання державної мови, - мовний омбудсмен
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь наголосив, що ухвалений Верховною Радою України у першому читанні законопроєкт "Про медіа" необхідно суттєво допрацювати для збереження сфери функціонування української мови
Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у фейсбуці.
За словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, ухвалений Верховною Радою України у першому читанні законопроєкт про медіа має бути суттєво доопрацьований, щоб не допустити звуження сфери використання української мови.
За словами Тараса Кременя, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини народних депутатів України та представників медіасередовища, тому документ потрібно суттєво вдосконалити.
- 23 серпня комітет Верховної Ради проголосував за те, щоб рекомендувати парламенту розглянути закон про медіа. Проти проголосували лише Микола Княжицький, Володимир В’ятрович і Софія Федина з Європейської Солідарності.
- 25 серпня народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що влада зосереджується на концентрації всіх медіа в одних руках заради власної пропаганди.
- Микола Княжицький, народний депутат України, зазначив, що більшість від Слуги народу винесли на голосування законопроєкт про медіа з певними додатками, які жодним чином не стосуються європейської інтеграції, а скоріше русифікації, обмеження свободи слова та багатьох дуже негативних речей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.25
-
EUR
Купівля 39.45Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе