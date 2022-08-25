Влада зосереджується на концентрації всіх медіа в одних руках заради власної пропаганди, - Княжицький

Про це в ефірі Еспресо розповів народний депутат Микола Княжицький.

"Влада намагається контролювати інформаційний простір. Не з точки зору збереження військової таємниці, що потрібно, а з точки зору політичних обмежень. Це очевидно шкодить нам, бо якщо ми не будемо демократичною країною - Захід не буде давати нас підтримувати і давати фінанси і зброю для боротьби з російськими нацистами", - сказав він.

На його думку, у цьому є велика небезпека.

"Те, що вимкнули з ефіру Т2 інформаційні канали - очевидно, це злочин і це шкодить інформаційній політиці. Зараз найпопулярніша соцмережа - Telegram. Він переповнений величезною кількістю анонімних каналів, які роблять величезну кількість впливів, маніпуляцій і це найбільше впливає на наше суспільство. Якщо б за рахунок телебачення і об'єднання всіх медійників ми могли б створювати якусь противагу росіянам, але влада цього не робить. Вона зосереджується на концентрації всіх медіа в одних руках заради власної пропаганди і самі будуть програвати", - додав Княжицький.

Нардеп вважає, що їх будуть нищити не тому, що вони представляють владу, а, тому що вони українці, як і ми.

"Їх будуть нищити росіяни, які з нами воюють. Вони замість того, щоб зробити єдину армію на противагу росіян - вони утворюють секту для утримання своєї влади, якої вони в такий спосіб позбудуться. Тут найбільша проблема", - підсумував він.