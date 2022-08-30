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Закон про медіа виписаний недосконало, нам доведеться його виправляти, - нардеп Княжицький

30 серпня, 2022 вiвторок
23:18
Суспільство Микола Княжицький

Микола Княжицький, народний депутат України, зазначив, що більшість від Слуги народу винесли на голосування законопроєкт про медіа з певними додатками, які жодним чином не стосуються європейської інтеграції, а скоріше русифікації, обмеження свободи слова та багатьох дуже негативних речей

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Європейський Союз вимагає, щоб наше законодавство відповідало його директивам та нормам. Дійсно, потрібно прийняти закон про медіа, а саме який закон, поки про це ЄС не говорить, тому що не робив аудит нашого закону. Ще у 2020 році ми підготували законопроєкт і Європейська солідарність готова була за нього голосувати, але його не винесли на голосування. І зараз раптом більшість від Слуги народу виносить на голосування проєкт, але з певними додатками, які жодним чином не стосуються європейської інтеграції, а скоріше стосуються русифікації, обмеження свободи слова та багатьох дуже негативних речей. Зокрема, цей законопроєкт ліквідує норми закону Софії Федини, яким забороняється виконання російської музики, за виключенням виконавців, які засуджують російську агресію та поважають територіальну цільність України, то тоді вони можуть у нас виступати. Ця норма про заборону російської музики ліквідовується", - пояснив народний депутат.

Микола Княжицький прокоментував наступну норму, яка також ліквідовується згідно з законопроєктом, а саме, особи, що становлять загрозу нашій державі не мають права транслюватися на українських телевізійних каналах, тобто це означає, що цих всіх міхалкових та порєчинкових тепер можна показувати. За новим законом списки заборонених діячів вже не входять у повноваження СБУ, а тепер ними буде займатися Національна рада. Але Нацрада – колегіальний орган і звідки вони знають, який саме російський актор становить загрозу, а у СБУ для цього є всі механізми. Але такі механізми забирають, аби продовжувати русифікацію. Очевидно, що це також абсолютно аморальна норма.

"Або, наприклад, закон залишає державне мовлення, хоча всюди у Європі мовлення є або приватними, або суспільним. Я маю на увазі, канал "Рада", який прописаний у законі і його зобов'язані транслювати всі кабельні оператори у найбільших пакетах. При тому сам канал незобов'язаний транслювати, наприклад, сесію Верховної Ради та бути тим бюлетенем для громадян, щоб інформувати про роботу парламенту. Канал "Рада" стає звичайним інформаційним каналом, тобто стає конкурентом існуючим інформаційним каналам, але його мають показувати всі кабельники у найкращих місцях. Очевидно, що це незаконно", - підкреслив нардеп.

Княжицький додав, що ще забирається норма, яка забороняла пропаганду у фільмах армії та силових органів країни-агресора. Також Нацрада може забирати ліцензії без суду, а це вже стосується свободи слова. Тобто закон, на жаль, виписаний недосконало і мав би піти на подвійне першочитання, але Слуги народу і колишні представники ОПЗЖ за цей весь абсурд проголосували, це означає, що нам доведеться його виправляти до другого читання.

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Верховна Рада
Микола Княжицький
війна з Росією
Боротьба за свободу слова
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