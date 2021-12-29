"Довбик – нападник практично без недоліків", - капітан "Ворскли" засипав найкращого гравця УПЛ компліментами

Про це повідомляє zbirna.com.



За словами Чеснакова, Довбик - нападник практично без недоліків.



"Я вважаю, що Артем Довбик заслужив на це звання. На мою думку, цей нападник практично без недоліків. І якщо він і надалі продовжить у такому ж ключі, на нього, поза всякими сумнівами, чекає велике майбутнє", - сказав капітан "Ворскли" Володимир Чеснаков.

У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, 25 грудня Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

29 грудня найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги 2021 року було визнано форварда "Дніпра-1" Артема Довбика.

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