Оголошено ім'я найкращого футболіста УПЛ 2021 року
Найкращим футболістом Прем'єр-ліги 2021 року визнано форварда "Дніпра-1" Артема Довбика
Про це повідомляє "Команда 1".
Довбик переміг за підсумками опитування серед 240 футболістів та 16 тренерів клубів, які грають в чемпіонаті України.
Довбик набрав 245 балів та вперше став найкращим гравцем УПЛ. Другим за підсумками голосування виявився півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який набрав 178 балів, третім - ще один хавбек киян Микола Шапаренко (173).
У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.
У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.
10 найкращих футболістів УПЛ 2021 року
1. Артем Довбик ("Дніпро-1") – 245 балів
2. Віктор Циганков ("Динамо") – 178
3. Микола Шапаренко ("Динамо") – 173
4. Віталій Буяльський ("Динамо") – 161
5. Олів'є Тілль ("Ворскла") – 111
6-7. Микола Матвієнко ("Шахтар") – 63
6-7. Дмитро Різник ("Ворскла") – 63
8. Алан Патрік ("Шахтар") – 40
9. Ілля Забарний ("Динамо") – 37
10. Олександр Пихальонок ("Дніпро-1") – 27
-
Нагадаємо, 25 грудня Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.06
Купівля 27.06Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.48Продаж 30.89
- Актуальне
- Важливе