Оголошено ім'я найкращого футболіста УПЛ 2021 року

Про це повідомляє "Команда 1".

Довбик переміг за підсумками опитування серед 240 футболістів та 16 тренерів клубів, які грають в чемпіонаті України.

Довбик набрав 245 балів та вперше став найкращим гравцем УПЛ. Другим за підсумками голосування виявився півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який набрав 178 балів, третім - ще один хавбек киян Микола Шапаренко (173).

У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

10 найкращих футболістів УПЛ 2021 року

1. Артем Довбик ("Дніпро-1") – 245 балів

2. Віктор Циганков ("Динамо") – 178

3. Микола Шапаренко ("Динамо") – 173

4. Віталій Буяльський ("Динамо") – 161

5. Олів'є Тілль ("Ворскла") – 111

6-7. Микола Матвієнко ("Шахтар") – 63

6-7. Дмитро Різник ("Ворскла") – 63

8. Алан Патрік ("Шахтар") – 40

9. Ілля Забарний ("Динамо") – 37

10. Олександр Пихальонок ("Дніпро-1") – 27

Нагадаємо, 25 грудня Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb