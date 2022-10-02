Про це він сам розповів у відеозверненні, яке сьогодні, 2 жовтня 2022 року, вийшло на YouTube-каналі Лаври.

"Довго нас мурижили", - зазначив митрополит.

При цьому до Молдови, за його власним словами, ієрарх УПЦ МП виїхав на "діагностику".

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