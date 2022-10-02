"Довго нас мурижили". Намісник Києво-Печерської Лаври Лебідь розповів, як він виїхав з іконами до Молдови
Очільник Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь, відомий як митрополит УПЦ Московського патріархату Павло виїхав з України до Молдови. На кордоні його перевіряли протягом 6 годин
Про це він сам розповів у відеозверненні, яке сьогодні, 2 жовтня 2022 року, вийшло на YouTube-каналі Лаври.
"Довго нас мурижили", - зазначив митрополит.
При цьому до Молдови, за його власним словами, ієрарх УПЦ МП виїхав на "діагностику".
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