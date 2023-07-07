Про це інформує СБУ.

Зазначають, що за попередньою версією слідства Талько запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення храму для ув'язнення учасників руху опору. Так тільки з 29 по 31 березня окупанти утримували там 3-х українських волонтерів, які привезли гуманітарну допомогу для місцевих.

Також зараз СБУ перевіряє дані про те, чи сприяв він росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі близько 100 мешканців Київської області під час тимчасової окупації регіону.

Крім того, СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів клірика щодо підтримки окупантів у війні РФ проти України. Наразі ж проти Талька відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Триває розслідування та вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Йому загрожу до 5 років позбавлення волі.