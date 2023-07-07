Дозволив росіянам використовувати підвальне приміщення храму як катівню: проти клірика з Київщини відкрили кримінальне провадження
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти настоятеля храму УПЦ (МП) Віктора Талька, який під час окупації Київщини запропонував росіянам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув'язнення учасників руху опору
Про це інформує СБУ.
Зазначають, що за попередньою версією слідства Талько запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення храму для ув'язнення учасників руху опору. Так тільки з 29 по 31 березня окупанти утримували там 3-х українських волонтерів, які привезли гуманітарну допомогу для місцевих.
Також зараз СБУ перевіряє дані про те, чи сприяв він росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі близько 100 мешканців Київської області під час тимчасової окупації регіону.
Крім того, СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів клірика щодо підтримки окупантів у війні РФ проти України. Наразі ж проти Талька відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Триває розслідування та вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Йому загрожу до 5 років позбавлення волі.
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