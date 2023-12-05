ДПСУ: На польсько-українському кордоні у бік України стоїть понад 3100 вантажівок

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На жаль, ситуація на кордоні з Польщею не змінюється. Продовжується блокування чотирьох пунктів пропуску. Це саме ті пункти пропуску, які можуть перетинати вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн. Зокрема, "Рава-Руська-Хребені", "Ягодин-Дорогогуськ", "Краковець-Корчева" й "Шегині-Медика". Станом на ранок сьогодні в чергах на всіх цих чотирьох напрямках у бік України стоїть понад 3100 вантажівок. Найбільше на пункту пропуску "Шегині" - 1100 одиниць й "Рава-Руська" - 850 вантажних автомобілів", - розповів Демченко.

Речник зауважив, що рух вантажівок через блокування кордону зменшився в 10 разів

"Звісно, що певний рух вантажівок відбувається. Втім, тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, зараз немає. До прикладу, раніше через пункт пропуску "Ягодин” за добу в обидва боки проїжджали понад 1200-1300 вантажівок. За минулу добу через цей пункт пропуску проїхало 130 вантажівок", - додав він.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.

4 грудня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.

5 грудня у Європейській комісії підтримали збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям не отримувати дозволи для міжнародних перевезень