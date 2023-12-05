ДПСУ: На польсько-українському кордоні у бік України стоїть понад 3100 вантажівок
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на польсько-українському кордоні станом на 5 грудня в чергах у бік України стоїть понад 3100 вантажних автомобілів
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"На жаль, ситуація на кордоні з Польщею не змінюється. Продовжується блокування чотирьох пунктів пропуску. Це саме ті пункти пропуску, які можуть перетинати вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн. Зокрема, "Рава-Руська-Хребені", "Ягодин-Дорогогуськ", "Краковець-Корчева" й "Шегині-Медика". Станом на ранок сьогодні в чергах на всіх цих чотирьох напрямках у бік України стоїть понад 3100 вантажівок. Найбільше на пункту пропуску "Шегині" - 1100 одиниць й "Рава-Руська" - 850 вантажних автомобілів", - розповів Демченко.
Речник зауважив, що рух вантажівок через блокування кордону зменшився в 10 разів
"Звісно, що певний рух вантажівок відбувається. Втім, тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, зараз немає. До прикладу, раніше через пункт пропуску "Ягодин” за добу в обидва боки проїжджали понад 1200-1300 вантажівок. За минулу добу через цей пункт пропуску проїхало 130 вантажівок", - додав він.
Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо
6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.
7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.
15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород".
Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.
Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.
4 грудня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.
5 грудня у Європейській комісії підтримали збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям не отримувати дозволи для міжнародних перевезень
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