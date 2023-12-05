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У Єврокомісії вважають неприйнятною польську блокаду кордону з Україною

5 грудня, 2023 вiвторок
02:49
Економіка блокада польсько-українського кордону

У Європейській комісії підтримали збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям не отримувати дозволи для міжнародних перевезень

Про це на пресконференції у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян, інформує РБК-Україна.

"Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією – несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, адже саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним", – зазначила єврокомісарка за підсумками Ради ЄС на рівні міністрів інфраструктури і транспорту.

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Велян відмітила готовність Брюсселя твердо захищати Угоду про лібералізацію вантажних перевезень і продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови.

"Ця угода погоджена Єврорадою, має чіткі рамки, обмежену лібералізацію, і якщо щось відбувається поза межами цієї угоди, то першочергова відповідальність за її вирішення лежить на національному органі влади", - зазначила єврокомісарка.

Адіна Велян також повідомила, що Єврокомісія запропонувала список із 13 заходів, що можуть бути швидко реалізовані та вирішать занепокоєння протестувальників.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. 

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.

4 грудня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.

Польща
Єврокомісія
допомога Україні
Блокування кордону
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