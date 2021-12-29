ДПСУ: з початку року кордон України перетнули 35,4 млн осіб, у в'їзді відмовили 6,4 тис. росіян

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"За 11 місяців через державний кордон, як на в'їзд, так і на виїзд, прикордонники оформили 35,4 млн осіб, що на 14% більше ніж за аналогічний період 2020 року. На 12% збільшилася кількість оформлених транспортних засобів - майже 7,3 млн одиниць", - йдеться у повідомленні.

Понад 8,8 тис. водіям-правопорушникам прикордонники вручили копії постанов про накладення адміністративного стягнення.

Також у 2021 році у 1,7 раза зросла кількість осіб, яким відмовили у перетині українського кордону.

"У пропуску в Україну охоронці кордону відмовили більш як 42 тис. особам. Зокрема, за підробленими документами намагалися перетнути держрубіж 1,2 тис. порушників. Понад 15% (6,4 тис.) осіб, не пропущених в Україну, - громадяни РФ", - йдеться у повідомленні.





У пресслужбі ДПСУ додають, що цьогоріч українські прикордонники реагували на загрози, що з'явилися через міграційну кризу на кордонах Білорусі з Європейським союзом. Так, у 2021 році ДПСУ затримали 12,3 тис. нелегальних мігрантів, з яких понад 1,3 тис. - за спробу незаконного перетину кордону, а 10,8 тис. - за порушення правил перебування в Україні.

Крім того, прикордонники не пропустили в Україну 8,8 тис. потенційних нелегальних мігрантів. У пресслужбі зазначають, що загалом ці показники зросли на 38%.

Прикордонна служба також протягом року боролася із контрабандою та незаконним переміщенням зброї та боєприпасів: майже 600 одиниць зброї, 29 тис. боєприпасів та 36 кг вибухових речовин вилучили на кордоні. Крім того, у порушників знайшли 700 кг наркотичних засобів та товарів на суму близько 650 млн грн, серед них - 12,6 млн пачок цигарок та понад 130 тис. літрів горілчаних виробів.

Також у 2021 році служба перевіряла документи та правила перетину кордону при карантинних обмеженнях, пов'язаних із COVID-19.

"З серпня цього року під час оформлення громадян на в'їзд в Україну співробітники Держприкордонслужби застосовують програмне забезпечення SafeBorder для виявлення підроблених COVID-сертифікатів, від початку його застосування перевірено понад півтора мільйона цифрових COVID-сертифікатів та виявлено майже 1,3 тис. підроблених, про останні інформовано Нацполіцію для прийняття рішення щодо початку досудових розслідувань за використання завідомо підроблених документів", - розповіли у пресслужбі ДПСУ.



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