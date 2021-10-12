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Драма неймовірна: Промоутер Джошуа пояснив, чому Ф'юрі та Вайлдер перевершили Усика із британцем

12 жовтня, 2021 вiвторок
11:55
Спорт Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав поєдинок британця Тайсона Ф'юрі проти американця Деонтея Вайлдера найкращим боєм року

Про це повідомляє talkSPORT

За його словами, такі бої, як між Ф'юрі та Вайлдером потрібні боксу, адже поєдинок привернув увагу своїм драматичним сюжетом з чотирма нокдаунами та нокаутом. 

"Драма була неймовірною. Величезна похвала їм обом. Я повинен віддати належне Ф'юрі, тому що він відмінно постарався і здобув перемогу. Це було чудово, нам потрібні такі бої, нам потрібні такі вечори боксу, всі про це говорять. Я думаю, що це поки бій року, один з найбільших боїв в суперважкій вазі", - сказав Хірн. 

Він додав, що авторитет Деонтея Вайлдера після цього поєдинку, попри поразку, зріс.  

"Були сумніви з приводу Деонтея Вайлдера. Тепер я думаю, що його авторитет злетів до небес. Хоча він виглядав так, ніби у нього закінчилися сили після двох раундів. Він ледве підводився на ноги, але продовжував бій. Так що він заслуговує величезної похвали. Я справді вважаю, що зараз Вайлдер перебуває у гарному становищі, він програв лише одній людині", - констатував Хірн. 

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
Едді Хірн
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