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Дробович прокоментував реакцію МЗС України на скандал із ветераном дивізії СС "Галичина"

29 вересня, 2023 п'ятниця
21:25
Світ

Директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що не варто знову підіймати питання скандалу із ветераном дивізії СС "Галичина", тим паче на дипломатичному рівні

Про це повідомляє Радіо Свобода.

 Дробович заявив, що після офіційних вибачень спікера Палати представників канадського парламенту та прем’єр-міністра Канади ані українська влада, ані МЗС не мають озвучувати офіційну позицію, оскільки Україна не має безпосереднього стосунку до скандалу із ветераном дивізії СС "Галичина".

"На мою особисту думку, МЗС України не мало би на це реагувати. Уряд Канади дипломатичними шляхами вибачився перед урядом України. І будь-який коментар з нашого боку – це така, м’яко кажучи, додаткова постановка союзників у незручну ситуацію. Вони і так в цій ситуації вибачилися і понесли великі репутаційні втрати. Мені здається, це не дуже мудро: знову це питання піднімати, тим паче на дипломатичному рівні", – пояснив Дробович .

Дробович також додав, що Інститут національної пам’яті наразі не отримує фінансування для досліджень та просвіти на такі теми, як період нацистської окупації України, тому установа не може підвищувати обізнаність суспільства в темах, які можуть викликати історичні дискусії.

"Останні роки Інститут національної пам’яті практично не мав фінансування на реалізацію проєктів. Ми свого часу спільно з Українським католицьким університетом видали книгу, яка роз’яснює контекст нацистської окупації і життя, наприклад, Андрея Шептицького в німецькій окупації. Якраз на такі болючі теми", – розповів директор інституту.

За його словами, якщо наступного року Верховна Рада відновить "хоча би частково" фінансування таких ключових програм, Інститут буде підтримувати ці дослідження.

Що відомо про скандал із ветераном дивізії СС "Галичина"

У Канаді розгорівся скандал через аплодисменти в парламенті для українського ветерана дивізії СС "Галичина" 98-річного Ярослава Гунька.

Під час овації, канадські законодавці аплодували, а Зеленський підняв кулак на знак підтвердження. Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота назвав його "українським і канадським героєм, і ми дякуємо йому за всю його службу".

Ентоні Рота 25 вересня вибачився за запрошення на засідання парламенту людини, яка воювала на боці нацистського військового підрозділу під час Другої світової війни. 

У BBC зауважили, що лідер канадської опозиційної консервативної партії П'єр Пуальєвр заявив, що прем'єр-міністр Трюдо також несе відповідальність за інцидент, закликавши його вибачитися. Але в офісі Трюдо, який очолює Ліберальну партію, заявили, що рішення запросити пана Гуньку було прийнято одноосібно офісом спікера, і вибачення спікера "було правильним вчинком".

27 вересня канадський прем'єр Джастін Трюдо також вибачився від імені парламенту за запрошення ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька на виступ Володимира Зеленського.

Суспільство
Галичина
Канада
МЗС України
Володимир Зеленський
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