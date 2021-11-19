Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Друга ракетка України Стаховський вийшов у півфінал турніру в Франції

Друга ракетка України Стаховський вийшов у півфінал турніру в Франції

19 листопада, 2021 п'ятниця
17:20
Спорт Сергій Стаховський

​​​​​​​Український тенісист Сергій Стаховський переміг словака Норберта Гомбошу у третьому колі турніру ATP у Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч тривав 2 години та 12 хвилин. Сергій Стаховський сім разів подав на виліт, допустив чотири подвійні помилки та використав два з десяти брейк-пойнтів.

У рейтингу ATP Сергій Стаховський займає 233 позицію - це другий найкращий показник серед українців. Норберт Гомбоша - 119-й.

Призовий фонд турнірну у Франції складає 88 520 євро.

ATP Challenger Tour

По, Франція

Третє коло, 19 листопада

Сергій Стаховський (Україна) - Норберт Гомбоша (Словаччина) 6:4, 1:6, 7:6 (5)

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Франція
теніс
Сергій Стаховський
результати
Читайте також:
18 листопада, 2021 четвер
Україна в ОБСЄ: влада РФ розглядає військове вторгнення в Україну
17 листопада, 2021 середа
Ф'юрі після зриву обов'язкового захисту вирішив негайно провести бій з Усиком
Артем Довбик
17 листопада, 2021 середа
Герой збірної України Довбик розповів, з ким не хоче грати у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.43
    Купівля 26.43
    Продаж 26.68
  • EUR
    Купівля 29.84
    Продаж 30.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
19 листопада
17:52
суд, вирок
Суд продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Шеремета
17:46
Застосунок "Дія"
Мінцифри створило портал із відповідями на питання про COVID-сертифікати
17:43
Джо Байден
Байден тимчасово передасть свої повноваження віцепрезидентці Гарріс на час планового медогляду
17:25
Професор Віктор Досенко: “Щоб цілком позбавитися від тютюнопаління, потрібно поступово зменшувати шкоду від нікотину”
17:03
мігранти
Польща заявила про закриття залізничного сполучення в районі Кузьниці, Білорусь прибрала мігрантів із прикордонного пункту
17:03
Суд заарештував осіб, які планували замах на міністра Лещенка
17:02
ОРДЛО
Окупанти загалом видали 1,4 млн "паспортів" у ОРДЛО, - омбудсман
16:51
Віктор Циганков
У лідера "Динамо" Циганкова зірвався трансфер в європейський топ-клуб
16:41
Саакашвілі
У Саакашвілі - ураження мозку внаслідок голодування, - грузинський омбудсмен
16:38
Віталій Портников
“ПолітКлуб Віталія Портникова” 19 листопада. Розслідування Bellingcat: хто насправді приймає рішення в Україні?
16:30
Президент Болгарії назвав окупований Крим "російським", МЗС України викликало посла і чекає спростування
16:27
Артем Далакян
Український боксер перед чемпіонським боєм заговорив про амбітні плани стати абсолютним чемпіоном світу
16:27
ВВП України
ВВП України зросте у 2021 році на 2,3% замість 4,5%: інвестбанк J.P. Morgan погіршив прогноз
16:21
Логотип компанії Apple
Apple планує випустити безпілотне авто до 2025 року
16:18
В Україні затримали ексватажка "спецпідрозділу МДБ ЛНР"
В Україні затримали ексватажка "спецпідрозділу МДБ ЛНР"
16:14
Олександр Хацкевич
Екстренер "Динамо" Хацкевич розповів, чому шкодує про переїзд у Росію. Відео
16:10
Ініціатива США не визнавати Путіна після 2024 року - це втручання у справи РФ, - Пєсков
16:04
Христо Грозєв
Журналіст Bellingcat Грозєв про приховування інформації щодо "вагнергейту": це - політичний злочин, що не може бути виправданий
15:56
Дані Алвес
Найтитулованіший футболіст світу погодився на мінімальну зарплату заради "Барселони"
15:42
Ярослав Юрчишин
Керівництво Голосу відмивало державні кошти, - Ярослав Юрчишин
15:38
Ярослав Ракицький
Треба проводити "дружні турнірчики" між Україною і Росією, - футболіст Ракицький спантеличив новою заявою
15:35
Австрія вводить загальний локдаун та зробить вакцинацію від COVID-19 обов'язковою для всіх громадян
15:29
Віктор Ляшко
Ляшко заперечив запровадження анонімної вакцинації для власників підроблених COVID-сертифікатів
15:22
Бій Ломаченко - Лопес
Промоутер пояснив, чому не може організувати для Ломаченка реванш проти Лопеса
15:17
В Україні подешевшала передплата на Netflix
15:01
МОЗ
МОЗ: проросійські пропагандисти поширюють фейки про українську систему охорони здоров'я
14:52
Смартфон
Viber, Messenger і Telegram: КМІС назвав найпопулярніші в українців месенджери
14:48
Денис Монастирський
Кордон із Білоруссю: Монастирський припустив використання зброї в разі агресивних дій мігрантів
14:42
Ferrexpo
Ferrexpo перемогла у премії HR Pro Awards 2021 у номінації "Різноманітність та інклюзивність"
14:33
Мігранти на кордоні: Узбекистан обмежив перельоти до Мінська громадянам шести країн Близького Сходу
14:21
Телефон
МОЗ запустило безкоштовну гарячу лінію щодо е-лікарняних
14:16
Операція об'єднаних сил
Росіяни вбили українського військового у зоні ООС
14:00
Мігранти на кордоні з Польщею залишили табір і перебувають у логістичному центрі неподалік
13:35
Денис Монастирський
Уряд виділить додаткові кошти на облаштування кордону з РФ і Білоруссю, - Монастирський
13:24
Байден припустив бойкот Олімпіади в Пекіні з боку США
13:21
Софія Федина
"Спецпризначенцям, які свідчать по справі "вагнерівців", досі не надано охорони", − Софія Федина
13:14
Японія заявила про вторгнення кораблів Китаю до японських внутрішніх вод
13:06
ДБР розслідує оприлюднення документів щодо зриву затримання вагнерівців як розголошення держтаємниці
12:37
Перевіряють причетність РФ: СБУ викрила командира військової частини ЗСУ, який збирав дані про ракетну зброю України
12:34
Інна Совсун
"Спецоперацію з "вагнерівцями" ОП відклав або через некомпетентність, або щоб повідомити про неї, кому потрібно", − нардепка Совсун
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV