Друга ракетка України Стаховський вийшов у півфінал турніру в Франції
Український тенісист Сергій Стаховський переміг словака Норберта Гомбошу у третьому колі турніру ATP у Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч тривав 2 години та 12 хвилин. Сергій Стаховський сім разів подав на виліт, допустив чотири подвійні помилки та використав два з десяти брейк-пойнтів.
У рейтингу ATP Сергій Стаховський займає 233 позицію - це другий найкращий показник серед українців. Норберт Гомбоша - 119-й.
Призовий фонд турнірну у Франції складає 88 520 євро.
ATP Challenger Tour
По, Франція
Третє коло, 19 листопада
Сергій Стаховський (Україна) - Норберт Гомбоша (Словаччина) 6:4, 1:6, 7:6 (5)
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