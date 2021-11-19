Друга ракетка України Стаховський вийшов у півфінал турніру в Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч тривав 2 години та 12 хвилин. Сергій Стаховський сім разів подав на виліт, допустив чотири подвійні помилки та використав два з десяти брейк-пойнтів.



У рейтингу ATP Сергій Стаховський займає 233 позицію - це другий найкращий показник серед українців. Норберт Гомбоша - 119-й.



Призовий фонд турнірну у Франції складає 88 520 євро.



ATP Challenger Tour



По, Франція



Третє коло, 19 листопада



Сергій Стаховський (Україна) - Норберт Гомбоша (Словаччина) 6:4, 1:6, 7:6 (5)

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???? Quarts de finale en simple et demi-finales en double. À partir de 11h30 sur le central. Un Français sur les courts en 3e rotation : ???????? Harold Mayot !



????️ ???????????????????????????????????????????? sur place ou sur https://t.co/QhVs7yz66m#TOPP21 #tousauTOPP pic.twitter.com/U4cPOKTc3F — Teréga Open Pau-Pyrénées (@TeregaOpen) November 19, 2021