Росії важливо монополізувати перемогу над нацизмом у Другій світовій, бо всі інші війни у XX столітті вона програла, - В'ятрович

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Безперечно, Росії важливо монополізувати перемогу над нацизмом, тому що це внутрішньополітично відіграє колосальну роль для мобілізації росіян. Адже перемога у Другій світовій війні – єдина перемога, яку Росія взагалі отримала у XX столітті, бо всі інші війни вона програла. Не менш важливою є і зовнішньополітична роль – експорт цієї монополії на зовні, тому що тезою про тих, хто переміг нацизм, закриваються нинішні злочини РФ. А прийняття тез про виключну роль Росії у перемозі над нацизмом, на жаль, служить основою для певних політичних рішень", - прокоментував історик.

За його словами, слід згадати, як німецькі політики говорили, що не можуть допомагати Україні зброєю, тому що ця зброя буде використовуватися проти Росії, якій Німеччина завинила. Також була і заява Дональда Трампа, що він вірив у можливий союз з Путіним, згадуючи американських та російських солдатів на р. Ельбі. Це все насправді грає на руку диктатору Путіну.

"Натомість українське бачення цієї війни, українська роль у перемозі над нацизмом руйнує цю монополію Росії. Тому Путін активно працює над тим, аби блокувати будь-які спроби України провести деконструкцію цих міфів. На жаль, не можна сказати, що цього року Україна активно просувала інформацію про себе, про український досвід у Другій світовій війні. Єдиним позитивним прикладом інформаційного продукту була публікація у The New York Times семи міністрів закордонних справ, у тому числі Андрія Сибіги, про досвід у Другій світовій війні та про українців у роки Другої світової. До інших заходів чи суспільно-інформаційних кампаній, на жаль, Українська держава не спромоглася, проте нагода була дуже хороша", - зауважив Володимир В'ятрович.