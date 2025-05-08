Ідеологічна брехня Кремля оточує і Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну, - Тімоті Снайдер

Про це сказав голова кафедри сучасної європейської історії Університету Торонто, професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер у відео-зверненні до 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

"Нинішнє російське вторгнення в Україну є причиною для нас пам’ятати про зло Другої світової війни. Це причина пам’ятати про центральне місце України. Це причина згадати про боротьбу за ресурси. Це привід згадати історію ідеологічної брехні, яка оточувала тоді, та оточує це вторгнення РФ", - сказав він.

Професор також підкреслив, що причиною Другої світової війни в Європі була саме боротьба за Україну: "Коли Німеччина напала на Радянський Союз у 1941 році, що є однією з головних подій Другої світової, основною воєнною ціллю німців був саме контроль над Україною".

Тімоті Снайдер вказав на вагомий внесок українців у перемогу в Другій світовій війні та наголосив на активних спробах Кремля переписати історію.

"У Росії, в Кремлі є люди, які хотіли б використати Другу світову не як нагоду нагадати, що не так з фашизмом, а як привід, щоб відновити фашизм. Є й такі, хто вважає німецьке вторгнення 1941 року причиною, чому можна вважати виправданим вторгнення в Україну в 2022 році, і перед тим – у 2014-му", - підкреслив він.

Разом з тим, професор наголосив на наявності унікальної історичної можливості.

"Враховуючи, що Україна відігравала центральну роль у безпеці регіону не лише тепер чи у минулому столітті, а набагато довше, ми повинні розглядати суверенітет української держави та здатність українців захищати себе як можливість закласти ще один наріжний камінь європейського проєкту. Зараз ми маємо європейський проєкт, якому загрожують з усіх боків, але який тримається і повинен мати світле майбутнє. Але це світле майбутнє надзвичайно тісно пов’язане з існуванням цього українського наріжного каменя", - зазначив Тімоті Снайдер.

17-й Київський Безпековий Форум, організований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", відбувається 8-9 травня під гаслом UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора".