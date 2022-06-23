Друга світова війна завершилась Нюрнберзьким трибуналом. У справедливому трибуналі має завершитись і 24 лютого 2022 року, - Зеленський
Росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти – 22 червня. Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше
Про це заявив президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.
"Це – наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо", - сказав він.
Володимир Зеленський також наголосив, що постачання зброї для України зможе забезпечити паритет на полі бою, щоб "зупинити цю диявольську армаду й посунути її за кордони України".
"Я вдячний Сполученим Штатам Америки за допомогу і в розслідуванні воєнних злочинів на території України, — наголосив президент України. - Вдячний пану Елі Розенбауму за готовність приєднатися до встановлення справедливості – він один із тих американських розслідувачів, кому вдалося викрити багатьох нацистів".
"Наша спільна слідча група має бути максимально сильною, щоб ніхто з російських злочинців не уникнув покарання. І це буде одним із найбільших у наш час внесків у захист міжнародного правопорядку. Так само, як 1 вересня 1939 року і 22 червня 1941 року завершились Нюрнберзьким трибуналом, має завершитись у справедливому трибуналі й 24 лютого 2022 року. Росія повинна відповідати за все зло, яке принесла Україні", - сказав Володимир Зеленський.
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