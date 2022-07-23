Другий крок ЗСУ - це розгром російського угруповання на теренах Херсонщини та Запоріжжя, - полковник запасу Кевлюк
Полковник запасу, експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вважає, що наприкінці цього року ми зможемо завершити оборонну операцію на Донбасі, зупинивши РФ у намаганнях вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Другим кроком України буде розгром російського угруповання на теренах Херсонської та Запорізької областей. Кінцем року мало б бути звільнення Харківській області до державного кордону. На початок наступного року треба спланувати дві наступальні операції по звільненню Донбасу й повернення Криму військовим шляхом до складу України", - підсумував Кевлюк.
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