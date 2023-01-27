Дружина Луніна натякнула на трансфер українця з "Реалу"
Український голкіпер Андрій Лунін може покинути мадридський "Реал"
Про це повідомив журналіст Начо Гонсалес.
За інформацією джерела, наступні пів року Андрій Лунін проведе в оренді в іспанському "Ов'єдо", а після цього отримає статус вільного агента, тобто його контракт з "Реалом" буде розірваний.
"Дружина воротаря була ключовою, вона любить "Ов’єдо" і постійно тиснула", - написав журналіст.
Після цього дружина Андрія Луніна у своєму інстаграмі опублікувала сторіс з атрибутикою "Ов‘єдо".
У нинішньому сезоні 23-річний українець відіграв за "Реал" 7 матчів та двічі залишив свої ворота недоторканими. Раніше він вже грав в "Ов'єдо" на правах оренди.
- 4 січня Андрій Лунін заявив, що страждає три роки без ігрової практики в "Реалі", аби здобути місце основного воротаря мадридського клубу.
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