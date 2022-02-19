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Дружина Медведчука Марченко втекла з України, - ЗМІ

19 лютого, 2022 субота
07:07
війна з Росією Оксана Марченко

Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко залишила Україну

Про це повідомляє "Обозреватель"

За інформацією видання, Марченко виїхала до Білорусі на автомобілі близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого. Оприлюднено відповідне відео. 

Зазначається, що Марченко перетнула кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців. Два автомобілі Toyota виїхали через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Перед тим, як залишити територію України, вони були ретельно перевірені прикордонниками.
 

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Оксана Марченко
Віктор Медведчук
російська агресія
ОПЗЖ
російське вторгнення
вторгнення в Україну
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