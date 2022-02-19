Дружина Медведчука Марченко втекла з України, - ЗМІ

Про це повідомляє "Обозреватель".

За інформацією видання, Марченко виїхала до Білорусі на автомобілі близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого. Оприлюднено відповідне відео.

Зазначається, що Марченко перетнула кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців. Два автомобілі Toyota виїхали через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Перед тим, як залишити територію України, вони були ретельно перевірені прикордонниками.



Нагадаємо, у понеділок, 10 січня, Печерський райсуд Києва до 10 місяців продовжив домашній арешт Віктору Медведчуку.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb