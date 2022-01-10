Печерський суд лишив Медведчука під домашнім арештом ще на два місяці

Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Facebook.



"Суддя Печерського суду Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців", - написав він.



Довідка: нардепу Медведчуку оголошено про підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичних організацій та замаху на розкрадання національних ресурсів. За версією слідства, йдеться про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Нагадаємо, 12 травня 2021 року Медведчук прийшов для вручення йому підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму до Офісу генпрокурора.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді у "кримській" справі нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.

6 грудня Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт до середини січня.

17 грудня суд розглянув апеляції адвокатів Медведчука і залишив у силі рішення суду про цілодобовий домашній арешт.