Печерський суд лишив Медведчука під домашнім арештом ще на два місяці
У понеділок, 10 січня, Печерський райсуд Києва до 10 місяців продовжив домашній арешт очільнику партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку
Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Facebook.
"Суддя Печерського суду Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців", - написав він.
Довідка: нардепу Медведчуку оголошено про підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичних організацій та замаху на розкрадання національних ресурсів. За версією слідства, йдеться про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.
- Нагадаємо, 12 травня 2021 року Медведчук прийшов для вручення йому підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму до Офісу генпрокурора.
- Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді у "кримській" справі нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.
- 6 грудня Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт до середини січня.
- 17 грудня суд розглянув апеляції адвокатів Медведчука і залишив у силі рішення суду про цілодобовий домашній арешт.
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